Salgono a quattro le vittime dell'attacco russo su Kryvyi Rih

Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Mentre le truppe di Kiev avanzano nel territorio russo non solo nel Kursk ma anche nella regione di Belgorod, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dichiara che a settembre presenterà al presidente americano Joe Biden e ai candidati per le presidenziali, Donald Trump e Kamala Harris, un “piano per la vittoria”, per la fine del conflitto con misure che dovrebbero convincere Mosca ad accettare il negoziato. Ma il Cremlino rifiuta l’ipotesi, affermando che le parole di Zelensky “non fermeranno” l’operazione militare russa. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA

12:19 Scholz e Starmer: “Germania e Uk unite in sostegno a Kiev”

“Germania e Regno Unito restano unite nel sostegno all’Ucraina fino a quando sarà necessario“. Lo hanno dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il premier britannico Keir Starmer durante una conferenza congiunta a Berlino. “Continueremo a prestare supporto finanziario, economico, politico e militare finché sarà necessario”, ha ribadito Scholz, evidenziando che “si è tentato di seminare il seme del dubbio riguardo a questo impegno”.

12:03 Cremlino: “Parole Zelensky su piano vittoria non ci fermeranno”

Le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito alla preparazione di un “piano per la vittoria sulla Russia” non cambiano gli obiettivi della Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non è la prima volta che sentiamo dichiarazioni del genere da parte dei rappresentanti del regime di Kiev – ha detto – stiamo continuando la nostra operazione militare speciale e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi”.

07:44 Salgono a 4 i morti in attacco ad albergo Kryvyi Rih

Il corpo di un’altra persona è stato trovato sotto le macerie dell’albergo colpito due giorni fa dalla Russia a Kryvyi Rih in Ucraina. Il bilancio totale è ora di quattro vittime. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono state completate.

