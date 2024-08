La protesta spinse il Congresso ad approvare il Civil Rights Act nel 1964

61 anni fa, il 28 agosto 1963, durante la ‘Marcia per i diritti” a Washington, il reverendo afroamericano Martin Luther King Jr. pronunciò il suo storico discorso “I Have a Dream” davanti a circa 250.000 persone nei pressi del Lincoln Memorial. King, che si batteva per i diritti degli afroamericani e contro la segregazione, pronunciò il noto discorso, per un Paese dove “i miei quattro figli non siano giudicati per il colore della pelle ma per il loro carattere”. La protesta spinse il Congresso ad approvare il Civil Rights Act (1964), che proibiva la segregazione razziale, e il Voting Rights Act (1965), che cancellò gli ostacoli al voto per gli afroamericani.

