Non piove da due anni e il bacino non esiste più: un tempo i turisti nuotavano e facevano i bagni di fango

Anche nel nord della Grecia è emergenza siccità. Come in molte aree del Sud Italia anche qui è in atto una grave crisi idrica per via della carenza di piogge, aggravata da frequenti ondate di calore. Il video mostra quel che resta del lago Picrolimni, nella Grecia settentrionale: un tempo era una località molto popolare per i bagni di fango. Ora è una distesa di terra arida. “Qui non piove da due anni e il lago si è completamente prosciugato“, ha spiegato il presidente della municipalità locale Costas Partsis. “Una volta c’era molta acqua. La gente veniva a nuotare”, ha aggiunto. Anche gli agricoltori soffrono molto: manca l’acqua per irrigare i terreni e in molti sono costretti a utilizzare camion per portare l’acqua dalle zone vicine.

