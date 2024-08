Un gruppo di circa 25 persone di diverse nazionalità stava partecipando a un tour organizzato

Almeno un turista è morto e altre 2 persone risultano ancora disperse in Islanda dopo che una grotta di ghiaccio è parzialmente crollata mentre un gruppo stava visitando il ghiacciaio Breidamerkurjokull, nel sud del Paese. In una dichiarazione pubblicata sui social network, la polizia locale afferma che i primi soccorritori hanno ricevuto una chiamata poco prima delle 15 ora locale di domenica per segnalare che un gruppo di circa 25 turisti stranieri di diverse nazionalità stava esplorando grotte di ghiaccio quando 4 persone sono state colpite dal ghiaccio. Due persone sono rimaste gravemente ferite, una è deceduta per le ferite riportate sul luogo dell’incidente mentre un’altra è stata trasportata in elicottero in un ospedale della capitale, secondo quanto riferito in condizioni stabili. Un gran numero di soccorritori ha lavorato per tutto il pomeriggio e la sera alla ricerca dei 2 dispersi. L’operazione è stata interrotta dopo il tramonto di domenica a causa delle condizioni di pericolo per poi riprendere stamattina, ha dichiarato la polizia.

L’emittente pubblica islandese Ruv riferisce che gli sforzi per trasportare le attrezzature e il personale di soccorso fino al ghiacciaio si sono rivelati difficili a causa del terreno accidentato e il taglio del ghiaccio è stato effettuato per lo più a mano con motoseghe. Il sito di notizie locali Visir ha dichiarato che il gruppo stava partecipando a un tour organizzato della grotta di ghiaccio ed era accompagnato da una guida, ma la maggior parte delle persone si trovava fuori dalla grotta quando è crollata. La grotta di ghiaccio è una destinazione popolare per i turisti. Il crollo probabilmente non è legato all’eruzione vulcanica avvenuta venerdì nel sud-est dell’Islanda, a circa 300 chilometri di distanza dal ghiacciaio.

