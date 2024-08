Due morti per i roghi: 42 città in allerta

Gli incendi divampati nel sud dello stato di San Paolo, in Brasile, hanno causato la morte di almeno due persone. 42 città sono in stato di allerta. I roghi si sono propagati fuori dalla città di San Paolo, la megalopoli con oltre 11 milioni di abitanti. La città di Ribeirão Preto, una delle più colpite dagli incendi degli ultimi giorni, era ancora coperta da una densa nube di fumo la domenica mattina. Numerosi voli sono stati sospesi e le scuole chiuse sono state chiuse. Le autorità locali hanno segnalato un aumento delle cure sanitarie per problemi respiratori. Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha avvertito che le fiamme, alimentate da un’ondata di calore e da una siccità, potrebbero essere spinte da forti venti. Due persone sono state arrestate con l’accusa di essere coinvolte in incendi dolosi.

