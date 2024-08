115 prigionieri di guerra tornano in patria: alcuni sono feriti

(LaPresse) I media statali russi hanno diffuso le immagini di 115 soldati arrivati in un aeroporto nella regione di Mosca per sottoporsi a cure mediche e riabilitazione dopo l’ultimo scambio di prigionieri con l’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un post su X che gli Emirati Arabi Uniti hanno mediato la trattativa. I 115 soldati russi erano stati catturati nella regione di Kursk, dove le forze ucraine hanno lanciato un’offensiva due settimane fa. Kiev ha affermato che i 115 militari ucraini liberati erano coscritti, molti dei quali erano stati fatti prigionieri nei primi mesi dell’invasione russa. Tra loro ci sono quasi 50 uomini catturati dalle forze russe nell’acciaieria Azovstal a Mariupol.

