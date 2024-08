La milizia libanese sciita attacca il nord del paese con razzi e droni

(LaPresse) La voce di una bambina spaventata che chiama la madre all’interno di un appartamento ad Acri in Israele mentre le immagini rivelano i danni subiti dalla casa, colpita da un razzo di Hezbollah. Il movimento sciita libanese, che dall’8 ottobre bersaglia il nord dello stato ebraico, domenica ha lanciato oltre 300 tra razzi e droni, dopo che l’Idf ha colpito postazioni di Hezbollah nel paese dei cedri. Secondo le autorità militari di Tel Aviv il ‘Partito di Dio’ stava per effettuare un massiccio attacco contro Israele, con obiettivo anche Tel Aviv. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata