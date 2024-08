Si celebra il 33esimo anniversario dell'Indipendenza del Paese

In Ucraina si celebra il 33esimo anniversario dell’Indipendenza, questa volta non sono previsti fuochi d’artificio, parate o concerti, ma la Giornata verrà celebrata con commemorazioni per i civili e i soldati uccisi dall’inizio del conflitto contro la Russia. Nel centro di Kiev la gente ha sfilato in vyshyvanka, le tradizionali camicie ricamate ucraine. Molte persone sono venute per l’occasione dalle regioni vicine alla capitale.

