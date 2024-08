30 i morti per il maltempo nell'est del paese

In Bangladesh le acque delle inondazioni stanno lentamente ritirandosi in alcune aree, dopo che le forti piogge di questa settimana nella regione orientale ha causato enormi danni e provocato almeno 30 morti. I meteorologi hanno avvertito che le inondazioni proseguiranno per diversi giorni. Tre milioni di persone sono ancora bloccate, mentre l’acqua in rapido movimento ha inondato vaste aree di terreni agricoli, distruggendo mezzi di sussistenza, case e raccolti. Molte persone sono rimaste senza elettricità, cibo o acqua.

