Tre di loro sono in gravi condizioni

Sette morti e 12 feriti. È il bilancio aggiornato di un incendio avvenuto in un hotel a Bucheon, appena a ovest di Seul, in Corea del Sud. Lo hanno riferito le autorità locali citate dall’agenzia di stampa Yonhap. Il rogo è scoppiato in una stanza all’ottavo piano di un albergo di nove piani alle 19.39 ora locale. Tra le vittime, ci sono anche degli ospiti. I feriti sono in cura presso gli ospedali locali. Tre di loro sono in gravi condizioni, ma non sono in condizioni critiche. Alcune persone sono decedute dopo essere saltate dalle finestre e su un materasso gonfiabile, mentre una donna è stata trovata in arresto cardiaco sulle scale dell’hotel ed è stata successivamente dichiarata morta in ospedale.

