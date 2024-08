Ci sono volute tre ore per spegnere le fiamme

Sette persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato in un hotel della città di Bucheon, in Corea del Sud. L’incendio, scoppiato all’ottavo piano dell’edificio, è stato spento circa tre ore dopo il suo inizio, con più di 150 vigili del fuoco e 46 veicoli impegnati per combattere le fiamme. Un team governativo composto da funzionari dei vigili del fuoco, esperti forensi e polizia ha iniziato un’ispezione sul posto per indagare sulle cause del rogo.

