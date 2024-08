Il raid con i droni nella regione di Volgograd in un video postato su Telegram

Nella notte le forze armate ucraine avrebbero attaccato con i droni la base aerea militare russa di Marinovka nella regione di Volgograd. Un video postato in forma anonima su Telegram mostra del denso fumo nero alzarsi dalla base aerea. L’attacco è avvenuto mentre le forze ucraine continuano a spingersi nella regione occidentale russa di Kursk. Nell’ultima settimana hanno colpito tre ponti, diversi campi d’aviazione e un deposito di petrolio. NO ARCHIVE, NO RESALE

