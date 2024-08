Le vittime sono sciatori sudcoreani: ferite altre due persone

Uno scontro frontale su un’autostrada neozelandese ha causato la morte di tre sciatori sudcoreani e il grave ferimento di altre due persone. Il furgone e il SUV viaggiavano in direzioni opposte prima di schiantarsi a un incrocio vicino alla città rurale di Geraldine, nell’Isola del Sud. La collisione ha ucciso tre passeggeri del furgone e ferito gravemente un’altra persona che viaggiava con loro. Il sergente di polizia Warwick Worth ha affermato che anche il conducente del veicolo a quattro ruote motrici è rimasto gravemente ferito ed entrambi i sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero al Christchurch Hospital. Le autorità neozelandesi e sudcoreane non hanno ancora identificato le vittime dell’incidente, ma Shim Hye-min, un funzionario del Comitato olimpico e sportivo della Corea del Sud, ha affermato che le tre vittime decedute erano atleti di sci sudcoreani che si trovavano in Nuova Zelanda per allenarsi. Il comitato e la Ski and Snowboard Association della Corea del Sud non hanno immediatamente fornito ulteriori informazioni.

