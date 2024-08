Lo ha stabilito un giudice che ha respinto la richiesta presentata dal nipote di Jfk e figlio di Bob Kennedy

Il nome di Robert Kennedy jr il 5 novembre non comparirà sulle schede elettorali nello Stato di New York come candidato indipendente. Lo ha stabilito un giudice che ha respinto la richiesta presentata dal nipote di Jfk e figlio di Bob Kennedy. Se la decisione del giudice sarà confermata, si tratterà di un duro colpo per la campagna di Rfk jr, che non potrà competere in uno degli Stati più popolosi del Paese. La decisione del giudice mette a rischio anche la presenza di Kennedy nelle schede elettorali di decine di altri Stati.

