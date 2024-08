La comunica la Farnesina. Farà ricorso

Giacomo Passeri, il cittadino italiano detenuto in Egitto, è stato condannato a 25 anni di detenzione e non all’ergastolo. Lo scrive in una nota la Farnesina dove spiega che le autorità egiziane “accusano il signor Passeri di averlo trovato in possesso di un importante quantitativo di stupefacenti tra cui anche numerosi ovuli, da lui ingeriti, contenenti anche essi stupefacenti e, per tale motivo, lo hanno condannato per traffico internazionale di droga”. In attesa della pubblicazione del dispositivo della sentenza – viene spiegato ancora – il legale ha comunque già informato l’Ambasciata dell’intenzione di presentare ricorso.

