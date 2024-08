Tragedia a Sanski Most: il killer ferito nel tentativo di suicidarsi

Un uomo ha sparato con un fucile automatico in una scuola a Sanski Most, nel nord-ovest della Bosnia, uccidendo tre persone. Il killer, un dipendente dell’istituto, è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di suicidarsi. È ricoverato in un ospedale nella vicina Banja Luka. Tra le vittime il preside, un segretario e un insegnante. L’uomo aveva un contenzioso con la direzione della scuola. Le scuole in Bosnia sono chiuse per le vacanze estive, ma c’erano alcune persone nella struttura perché erano in corso esami di recupero.

