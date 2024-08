Il segretario di Stato americano Usa ad El Alamein

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken prosegue il suo viaggio in Medio Oriente dove sta tenendo i colloqui per raggiungere un accordo di tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. E’ arrivato in Egitto dove incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il ministro degli Esteri Badr Abdelatty. Ieri, 19 agosto, in Israele Blinken ha trovato il sostegno del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla proposta americana per un accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata