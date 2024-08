In programma fino al 29 di agosto

(LaPresse) – Attivisti contro la guerra si sono riuniti questa mattina davanti all’ufficio presidenziale della Corea del Sud per condannare le esercitazioni militari annuali congiunte con gli Stati Uniti. Membri del gruppo ‘Solidarietà per la pace e la riunificazione della Corea’ hanno affermato che l’esercitazione non farà che aumentare le tensioni nella penisola coreana e nel nordest asiatico. I funzionari militari sudcoreani e statunitensi hanno dichiarato che le esercitazioni di quest’anno, che si terranno dal 19 al 29 agosto, comprenderanno esercitazioni simulate al computer, progettate per migliorare la preparazione contro minacce come i missili, l’inceppamento del GPS e i cyberattacchi, nonché manovre sul campo ed esercitazioni di fuoco dal vivo.

