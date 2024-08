Il principe e sua moglie hanno partecipato a eventi contro la discriminazione e le molestie informatiche nel Paese

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono in Colombia per partecipare ad alcuni eventi contro la discriminazione e le molestie informatiche nel Paese. Durante un panel con alcune donne afro-colombiane, la Duchessa di Sussex ha iniziato il suo discorso parlando in spagnolo: “Vorrei iniziare in spagnolo, perché siamo nel vostro Paese e sento l’abbraccio della Colombia. Ed è incredibile”, ha detto Meghan tra gli applausi di gioia del pubblico presente in sala.

