Martedì sarà in Egitto per incontrare funzionari locali

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atterrato in Israele, dove era atteso per la sua nona visita nella regione dall’inizio della guerra a Gaza a ottobre scorso. Lo riferisce il Times of Israel, ricordando che lunedì Blinken ha in programma un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alle 11 ora locale, le 10 in Italia, e che il capo della diplomazia Usa incontrerà anche il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, il ministro degli Esteri Israel Katz e il presidente israeliano Isaac Herzog. l dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che Blinken si recherà in Egitto martedì per incontrare funzionari locali e potrebbe fare tappa anche in almeno un altro Paese della regione.

