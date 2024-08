Si trova a 10 chilometri dal confine, è la più grande riconquista dall'inizio della controffensiva

Una scia di distruzione si trova sul sentiero che le forze ucraine hanno scavato durante la loro rischiosa incursione in Russia, valicando il confine e infine entrando nella città di Sudzha, dove i giornalisti dell’Associated Press si sono recati per un viaggio organizzato dal governo ucraino. Le forze di Kiev hanno invaso un insediamento russo dopo l’altro in un’operazione a sorpresa che l’Ucraina spera possa cambiare la dinamica del conflitto che dura ormai da due anni e mezzo. Sudzha, a 10 chilometri dal confine, è la più grande città riconquistata dalle truppe ucraine dall’inizio della controffensiva, il 6 agosto. Le prove della fulminea avanzata dell’Ucraina costeggiano le strade che portano alla città. Sull’erba disseminata di detriti si trova un cartello colpito da proiettili con frecce in due direzioni: Ucraina a sinistra e Russia a destra.

