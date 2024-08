Tra i prodotti speciali per l'equipaggio a bordo della ISS anche frutta fresca e caffè

Una navicella spaziale russa senza equipaggio si è agganciata sabato alla Stazione Spaziale Internazionale, consegnando cibo e rifornimenti. La Progress si è agganciata alla ISS con un’operazione automatizzata, monitorata dagli astronauti e dal controllo a terra sia in Russia che negli Stati Uniti. Il cargo è stato lanciato giovedì dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e trasportava 2,8 tonnellate di cibo, carburante, attrezzature e rifornimenti. Tra i prodotti speciali per l’equipaggio a bordo della ISS anche frutta fresca e caffè.

