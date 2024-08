La donna stuprata e uccisa nella città di Kolkata

In migliaia in piazza in diverse città indiane per protestare contro lo stupro e l’omicidio di una dottoressa tirocinante in un ospedale governativo, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza nei campus medici e negli ospedali. I manifestanti hanno esposto cartelli che chiedevano di rendere conto dello stupro e dell’uccisione della donna mentre si riunivano vicino al Parlamento a Nuova Delhi. Proteste simili si sono tenute nella città orientale di Kolkata, dove è avvenuto l’omicidio, e in altre città indiane come Mumbai e Hyderabad.

