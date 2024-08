Il rogo è scoppiato nel parcheggio di una società di noleggio auto

Una colonna di fumo nero si è sprigionata nell’aria a causa di un incendio vicino all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona. I media portoghesi hanno riferito che l’incendio è scoppiato nel parcheggio di una società di noleggio auto nella zona di Prior Velho. Si ritiene che l’incendio sia scoppiato in un veicolo elettrico prima di diffondersi rapidamente ad altre auto. Secondo i media, sono stati inviati sul posto circa 60 vigili del fuoco e 21 veicoli di emergenza. Il parcheggio si trova in un’area industriale, vicino a una serie di magazzini. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo principale delle operazioni di spegnimento era quello di impedire che le fiamme si propagassero. L’incendio ha causato ritardi per i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto della capitale portoghese.

