L'esercito israeliano ha annunciato operazioni nella zona in risposta al lancio di razzi

Centinaia di cittadini palestinesi hanno attraversato la città Deir al Balah dopo aver lasciato il campo profughi di Maghazi in seguito all’ordine dell’esercito israeliano di evacuare alcune zone del centro della Striscia di Gaza. In un post su X, il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha detto che i palestinesi nelle aree interne e intorno al campo profughi urbano di Maghazi devono andarsene, in quanto l’esercito opererà in esse in risposta al lancio di razzi palestinesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata