I duchi di Sussex hanno incontrato pazienti, veterani e funzionari

Nell’ambito del loro tour in Colombia, Harry e Meghan hanno visitato un centro di riabilitazione fisica a Bogotà. Francia Márquez, vicepresidente della Colombia, ha guidato la visita durante la quale i duchi di Sussex hanno incontrato pazienti, veterani e funzionari del centro. Il principe e sua moglie sono stati invitati nel Paese da Márquez, attivista per i diritti umani e prima afro-discendente a ricoprire la carica di vicepresidente in Colombia.

