Harry e Meghan in visita in Colombia: i duchi del Sussex sono arrivati giovedì a Bogotà, per quella che è la loro prima visita nel Paese sudamericano. Hanno assistito a uno spettacolo di danza folcloristica con la vicepresidente colombiana Francia Márquez. Poi hanno partecipato alla danza del colibrì, eseguita dai ballerini del Colombian carnival of Blacks and Whites dancers di Pasto.

