La tv di Stato mostra il leader acclamato dagli sfollati a Pyongyang

La tv di Stato nordcoreana ha mostrato le immagini di Kim Jong-un in visita agli alloggi di Pyongyang allestiti per le vittime delle alluvioni delle province di Phyongan, Jagang e Ryanggang. I media statali hanno mostrato un’enorme folla che accoglieva entusiasta il leader nordcoreano. Kim ha tenuto un discorso e pranzato con i bambini in una delle sale dell’edificio che ha accolto migliaia di sfollati, arrivati il 15 agosto secondo i media locali. Sono stati migliaia i nordcoreani colpiti a fine luglio da gravi inondazioni nelle aree al confine con la Cina. Dopo aver allestito tendopoli nelle aree alluvionate il regime ha trasferito i residenti rimasti senza casa nella Capitale Pyongyang.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata