La Grecia ha chiesto aiuto all'Ue, i rinforzi sono arrivati anche dall'Italia

I residenti di Atene sono rientrati nelle loro case, bruciate dagli incendi degli ultimi giorni, per recuperare ciò che è rimasto tra le macerie. Nella giornata di ieri, 13 agosto, i vigili del fuoco in Grecia hanno combattuto contro roghi sparsi in diversi sobborghi della capitale greca nella speranza di contenere le fiamme di un grande incendio divampato nella periferia nord di Atene, provocando numerose evacuazioni e la morte di almeno una persona. La Grecia ha chiesto l’assistenza del meccanismo europeo di risposta ai disastri, i rinforzi di aerei per il lancio di acqua e vigili del fuoco sono arrivati anche dall’Italia e da Francia, Repubblica Ceca, Turchia, Serbia e Romania.

