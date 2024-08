Il gruppo ha ripreso il comando il 15 agosto 2021, 20 anni dopo l'inizio della guerra contro il terrorismo lanciata dagli Usa

Il 15 agosto 2021 i talebani sono tornati al potere in Afghanistan, 20 anni dopo l’inizio della guerra contro il terrorismo lanciata da Stati Uniti e alleati dopo gli attacchi dell’11 settembre. Nonostante non siano riconosciuti ufficialmente a livello internazionale come forza di governo del Paese, i talebani hanno partecipato a incontri di alto livello con le principali potenze regionali, comprese Russia e Cina e hanno persino partecipato ad alcuni colloqui promossi dalle Nazioni Unite. Un vero e proprio trionfo per il gruppo che si considera l’unico, vero, rappresentante dell’Afghanistan. Il loro dominio è, di fatto, incontrastato, sia all’interno del Paese che all’estero. Le guerre in Ucraina e in Medioriente attirano maggiormente l’attenzione a livello internazionale e l’Afghanistan a guida talebana non viene più percepito come una rilevante minaccia terroristica. Ma le sfide non mancano. Il Paese, resta, infatti insicuro per le donne e per le minoranze, con i civili che spesso restano vittima di attacchi kamikaze. L’affiliato afghano dell’Isis – acerrimo nemico dei talebani – ha spesso preso di mira il quartiere a maggioranza sciita di Dasht-e-Barchi a Kabul.

