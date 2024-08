Tel Aviv attende entro breve una mossa di Teheran. Biden sente i leader europei. Idf: "Colpiti edifici militari di Hezbollah in sud del Libano"

Resta altissima la tensione in Medioriente dove gli Stati Uniti si attendono a breve un attacco dell’Iran a Israele in risposta all’assassinio a Teheran delcapo politico di Hamas, Ismail Hanyeh, . Il presidente americano, Joe Biden, ha sentito i leader di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia per fare il punto della situazione. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atteso in Israele nelle prossime ore. DIRETTA

10:29 Ben Gvir visita Monte del Tempio in giornata Tisha b’Av

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ed esponente dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha visitato il Monte del Tempio insieme a centinaia di pellegrini nel giorno di Tisha b’Av, in cui gli ebrei commemorano la doppia distruzione del Tempio di Gerusalemme. Lo riporta il Times of Israel. Decine di pellegrini si sono sdraiati a terra in preghiera, violando le istruzioni della polizia. Ben Gvir ha ripetuto più volte che a suo parere gli ebrei possono pregare in quel luogo. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha respinto queste dichiarazioni.

10:10 Media: due bambini morti in raid Israele a Deir el-Balah

Quattro persone sarebbero rimaste uccise, fra cui due bambini, sarebbero morte in un raid israeliano vicino a Deir el-Balah nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando suoi corrispondenti sul posto.

09:40 Idf: colpita cellula a Gaza che ha lanciato razzo verso Israele

Una cellula di Hamas che ieri ha lanciato un razzo da Khan Younis verso la comunità di confine di Gaza di Ein Hashlosha è stata colpita da un drone. Lo ha affermato l’Idf. Secondo l’esercito, l’attacco aereo è stato effettuato subito dopo l’attacco missilistico e sono stati effettuati ulteriori attacchi contro siti utilizzati da Hamas nella zona.

09:24 Usa: Turchia fiduciosa che non ci sarà escalation

L’ambasciatore statunitense in Turchia, Jeff Flake, afferma che Ankara sembra credere che le attuali tensioni tra Israele, Iran e Hezbollah non si trasformeranno in una guerra totale. Lo riporta il Times of Israel. “Stanno facendo tutto il possibile per assicurarsi che la situazione non degeneri – ha affermato – sembrano più fiduciosi di noi che la situazione non degenererà”.

09:13 Israele risponderà a Iran a prescindere da portata attacco

Israele avrebbe inviato nei giorni scorsi un messaggio agli Stati Uniti e a diversi Paesi europei spiegando che in caso di attacco diretto da parte di Teheran risponderà allo stesso modo sul territorio iraniano “anche se un eventuale attacco non dovesse causare vittime in Israele”. Lo riporta la radio dell’esercito israeliano riportata dal Times of Israel. Il messaggio – viene spiegato – avrebbe avuto lo scopo di prevenire le pressioni della comunità internazionale affinché si eviti di rispondere con la forza a un eventuale attacco iraniano.

09:09 Media, Sinwar comunica tramite ‘pizzini’

Secondo fonti di Hamas citate dal sito di notizie in lingua araba Asharq al-Aqsat con sede a Londra, solo pochi individui “fidati” sanno dove si trova il leader di Hamas Yahya Sinwar. Il leader dell’organizzazione comunicherebbe solamente tramite ‘pizzini‘ scritti a mano o stampati e firmati da lui trasferiti poi manualmente da persona a persona fino a quando non raggiungono la destinazione. Soltanto in rarissimi casi Sinwar avrebbe effettuato delle telefonate e con protocolli di sicurezza speciali.

09:05 Blinken vuole Hamas al tavolo delle trattative

Nel corso della telefonata avvenuta in mattinata con il suo omologo turco Hakan Fidan il Segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe discusso dell’importanza della partecipazione di Hamas al vertice in programma giovedì a Doha per raggiungere il cessate il fuoco. Lo riporta il Times of Israel spiegando che Blinken avrebbe esortato il suo omologo a fare pressione su Hamas affinché partecipasse all’incontro.

09:01 Iran respinge appello a de-escalation Francia-Germania-Gb

L’Iran ha respinto l’appello alla moderazione di Francia, Germania e Regno Unito. Il portavoce del ministro degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani, ha affermato che “La dichiarazione dei tre Paesi citati, senza alcuna obiezione ai crimini internazionali del regime sionista, richiede impudentemente alla Repubblica islamica dell’Iran di non agire come deterrente contro il regime che viola la sua sovranità e integrità territoriale”. Lo riporta Irna. Secondo Teheran “tali richieste mancano di logica politica e sono completamente contrarie ai principi e alle regole del diritto internazionale”.

08:45 Trump: “Con me Iran sapeva che non doveva fare casino”

“Quando ero presidente l’Iran sapeva di non dover fare casino. Era al verde: non aveva soldi per il terrorismo e Israele non sarebbe mai stato attaccato”. Lo ha detto l’ex presidente americano Donald Trump nel corso di un’intervista su X con Elon Musk.

08:44 Blinken in partenza per la regione

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà oggi in Medioriente a causa delle forti tensioni nella regione. Lo rende noto Axios citando fonti qualificate. Blinken avrebbe in programma tappe in Qatar, Egitto e Israele.

07:57 ucciso 18enne a Qalqilya, era stato rilasciato in cambio ostaggi

Un ragazzo di 18 anni, Tariq Daoud, è stato ucciso ieri sera dalle Idf a Qalqilya in Cisgiordania, dopo che avrebbe sparato a un uomo israeliano secondo quanto ha riferito l’esercito che ha pubblicato un’immagine delle armi trovate nella sua auto. Secondo quanto riportano media arabi, Daoud era stato rilasciato come parte dell’accordo di novembre che ha garantito lo scambio di oltre 100 ostaggi donne, minorenni e stranieri detenuti da Hamas a Gaza.

06:54 Idf: colpiti ‘edifici militari’ Hezbollah in sud Libano

Le forze di difesa israeliane affermano su X di aver colpito “edifici militari” utilizzati da miliziani di Hezbollah nelle aree del Libano meridionale di Kafr Kila, Ma’afin e Mis al-Jabal. I jet dell’aeronautica militare hanno preso di mira anche un posto di guardia di Hezbollah nella zona di Eyta al-Sha’ab nel sud del Libano. L’esercito sta pubblicando i filmati degli attacchi sul social media.

06:41 Guterres: “Devastante attacco di Israele a scuola”

“In mezzo a continui orrori, sfollamenti e sofferenze, abbiamo assistito all’ennesimo devastante attacco di Israele contro una scuola nella città di Gaza”. Così su X il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, sull’attacco aereo israeliano di questo fine settimana in quello che Tel Aviv ha sostenuto essere un quartier generale di Hamas all’interno di una scuola, utilizzata come rifugio. Secondo l’organizzazione politico-militare palestinese i bombardamenti hanno causato almeno 80 vittime, senza fornire distinzioni fra civili e miliziani. Per Israele, che ha pubblicato un elenco di nomi, almeno 31 sarebbero stati membri di gruppi terroristici.

I condemn the continued loss of life in Gaza. Amidst continued horror, displacement & suffering, we have witnessed yet another devastating strike by Israel on a school in Gaza City. I reiterate my urgent appeal for an immediate ceasefire & the unconditional release of all… — António Guterres (@antonioguterres) August 12, 2024

“Condanno la continua perdita di vite umane a Gaza – ha scritto il segretario generale dell’Onu – Ribadisco il mio appello urgente per un cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi”. Oggi intanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà per discutere della situazione della Striscia.

06:15 Ministro turco chiama Blinken: “Fare pressione su Israele”

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha parlato lunedì con il suo omologo statunitense Antony Blinken e ha sottolineato la necessità che continui a fare pressione su Israele per garantire un cessate il fuoco permanente a Gaza. Lo riferisce Al Jazeera che cita un portavoce del governo di Ankara. La telefonata sarebbe arrivata su richiesta di Blinken. Fidan ha affermato che Israele deve evitare “azioni provocatorie” che potrebbero aumentare le tensioni e sostenuto che Hamas ha mostrato un “atteggiamento costruttivo” nei precedenti colloqui di tregua. Ha aggiunto che l’assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e il “massacro in corso contro i palestinesi dimostrano ancora una volta la mancanza di volontà di Israele di stabilire la pace”, ha riferito il portavoce. L’ufficio di Blinken ha fatto sapere che il Segretario di Stato ha parlato con Fidan “dell’importanza del ritorno di Hamas ai negoziati il 15 agosto per finalizzare il quadro per il raggiungimento di un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi”

06:00 Unrwa: “Arrivato convoglio aiuti a Gaza City, ma non basta”

Louise Wateridge, responsabile delle comunicazioni dell’Unrwa, afferma che i “bisogni primari” nel nord di Gaza non sono migliorati negli ultimi sei mesi. In un video pubblicato su X, Wateridge afferma che un convoglio che trasportava forniture mediche, kit igienici e cibo è riuscito a raggiungere Gaza City.”Queste famiglie esauste sono state sollevate nel vedere gli aiuti arrivare loro”, scrive Wateridge. “Ma non basta”, aggiunge.

