Scuole, uffici e municipio evacuati

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4,4, è stata avvertita lunedì pomeriggio dall’area di Los Angeles fino a San Diego. L’epicentro sarebbe stato registrato vicino al quartiere losangelino di Highland Park. Le riprese aeree di ABC7 Los Angeles hanno mostrato la fuoriuscita di acqua da un piano superiore del municipio di Pasadena causata dal sisma. Circa 200 dipendenti sono stati evacuati in sicurezza dal municipio e una persona, rimasta bloccata in ascensore, è stata liberata. Evacuate anche scuole e uffici, i residenti sono scesi in strada. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno ispezionato la città e non hanno riscontrato danni significativi.

