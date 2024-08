Incendio domenica sera alla centrale di Zaporizhzia, il rogo è stato spento

Sempre più in evoluzione la situazione sul campo nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mentre le truppe di Kiev continuano la loro avanzata nel territorio della regione di Kursk, nella serata di ieri si è verificato un incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, che secondo Mosca deriverebbe da un attacco con droni da parte dell’Ucraina. Il rogo, ha affermato l’autorità russa per il nucleare Rosatom, sarebbe stato spento ma la torre di raffreddamento colpita avrebbe riportato gravi danni. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto in Ucraina IN AGGIORNAMENTO

08:17 Media: droni abbattuti vicino base in regione Mosca

Alcuni droni sarebbero stati abbattuti nella notte vicino all’aeroporto militare Chkalovsky nella regione di Mosca in Russia. L’attacco sarebbe stato, tuttavia, respinto. Lo riporta il canale Telegram Astra, citando i residenti locali. Anche a Shchelkovo, vicino a Mosca, i residenti avrebbero udito spari e il suono delle sirene d’allarme.

08:07 Cina: “Parti rispettino principi per de-escalation”

La Cina invita Mosca e Kiev a rispettare i principi per una de-escalation del conflitto in Ucraina. In una nota ripresa dal Global Times su X il ministero cinese degli Esteri ricorda che la posizione di Pechino sul conflitto “rimane coerente e chiara: invitiamo tutte le parti a rispettare i ‘tre principi’ della de-escalation, nessuna ricaduta sul campo di battaglia, nessuna escalation del conflitto e nessuna provocazione. La Cina continuerà a mantenere la comunicazione con la comunità internazionale e a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la risoluzione politica della crisi”.

07:49 Mosca: iniziata evacuazione in regione Belgorod

Evacuazione in corso nella regione di Belgorod in Russia, al confine con l’Ucraina. Le forze armate ucraine sono attive al confine con la regione, ha fatto sapere il governatore Vyacheslav Gladkov. “Abbiamo una mattinata allarmante, c’è attività nemica al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky. Sono sicuro che i nostri militari faranno di tutto per contrastare la minaccia emergente. Ma per proteggere la vita e la salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a spostare le persone che vivono in questo distretto in luoghi più sicuri”, ha affermato in una dichiarazione video sul suo canale Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata