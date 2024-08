La 'missione di salvataggio' da parte degli animalisti e le polemiche sulla gentrificazione del quartiere storicamente afroamericano di Bed-Stuy

Una coppia di residenti di lunga data di Brooklyn stava rilassandosi al caldo la scorsa settimana, osservando una buca intorno a un albero sul marciapiede spesso allagata da un idrante che perdeva, quando i due hanno avuto un’idea: creare un acquario improvvisato all’interno di quella buca. “Abbiamo iniziato a scherzare: e se aggiungessimo dei pesci?“, ha ricordato all’Associated Press Hajj-Malik Lovick, 47 anni, che vive da sempre nel quartiere di Bedford-Stuyvesant. “Dato che l’acqua è sempre lì a stagnare nella pozzanghera, perché non trasformarla in qualcosa di più interessante?” Dopo aver rinforzato i bordi della buca con rocce e mattoni, hanno comprato 100 pesci rossi comuni per 16 dollari in un negozio di animali e li hanno liberati nella buca. L’apparizione dei piccoli pesci che nuotavano nella vasca è rapidamente diventata una curiosità del quartiere, attirando visitatori che l’hanno soprannominata “l’Acquario di Hancock Street a Bed-Stuy”. Ma man mano che i video e le notizie sulla “buca dei pesci” hanno iniziato a circolare online, il progetto ha suscitato preoccupazione da parte delle autorità cittadine e critiche da parte degli attivisti per i diritti degli animali.

La ‘missione di salvataggio’

E così, nelle prime ore di mercoledì mattina, due residenti del quartiere, Emily Campbell e Max David, hanno intrapreso una missione di salvataggio. Utilizzando reti e sacchetti di plastica, hanno prelevato circa 30 pesci. Dicono di averli salvati da condizioni inumane. Ma l’operazione ha innescato un acceso dibattito sulla gentrificazione nel quartiere storicamente afroamericano, che negli ultimi anni ha visto un afflusso di giovani residenti bianchi. “Sono molto consapevole dell’apparenza di un giovane yuppie bianco che viene qui e dice a quest’uomo che ha vissuto nel quartiere per tutta la vita che non sa cosa sta facendo”, ha detto ad Ap Campbell, una appassionata di pesci che in passato ha lavorato nell’acquaponica. “Mi rendo conto di questo. Ma non voglio vedere 40 pesci soffocare in una pozzanghera a causa dei loro stessi rifiuti.” Campbell, 29 anni, ha detto che stava cercando di trovare una nuova casa per i pesci salvati, tenendone molti in vasche nel suo appartamento. Diverse persone l’hanno contattata esprimendo preoccupazione per i pesci rimasti nella buca. “Sono ancora preoccupata per il benessere dei pesci, ma sono più preoccupata per la divisione nella comunità”, ha detto venerdì.

Le divisioni nel quartiere

Coloro che sono coinvolti nell’esperimento sul marciapiede affermano di aver arricchito il quartiere e di aver migliorato la vita dei pesci rossi, una piccola specie solitamente venduta come cibo per specie marine più grandi. Nutrono i pesci tre volte al giorno e si alternano per sorvegliarli, assicurandosi che l’idrante continui a sgocciolare lentamente. “Sento che stiamo aiutando i pesci rossi”, ha detto Lovick. “Queste persone sono venute qui e vogliono solo cambiare le cose“. Negli ultimi giorni, i sostenitori sono venuti a donare decorazioni, come perle e conchiglie, nonché cibo, secondo Floyd Washington, uno dei ‘sorveglianti’ della buca. “Crea conversazione nella comunità”, ha detto. “La gente si ferma sulla strada per andare al lavoro e può incontrare i vicini. Ora abbiamo questi pesci in comune.” Ha detto che il gruppo aveva in programma di tenere i pesci in quella buca per circa altre due settimane, per poi donarli ai bambini del quartiere. Venerdì pomeriggio, tra i visitatori c’erano lavoratori di un negozio di alimentari locale, un attore e un bambino dagli occhi sgranati la cui tata aveva saputo dell’acquario attraverso le notizie. Un passante ha suggerito che presto i pesci sarebbero diventati “cibo per i topi”. “Nah,” ha risposto Washington. “Quello è Eric Adams,” ha detto, indicando uno dei pochi pesci neri, apparentemente chiamato così in onore dell’attuale sindaco di New York. “Nessuno lo tocca.” Adams non ha risposto a una richiesta di commento. Ma un portavoce del Dipartimento di Protezione Ambientale della città ha affermato che ci sono reali preoccupazioni per la sicurezza riguardo agli idranti che perdono. Hanno inviato squadre per riparare l’idrante più volte, ma è stato riattivato dai residenti. “Anche noi amiamo i pesci rossi, ma sappiamo che c’è una casa migliore per loro che non sia un marciapiede”, ha detto una portavoce dell’agenzia, Beth DeFalco. Venerdì pomeriggio, dozzine di pesci nuotavano ancora nella buca.

