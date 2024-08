Le immagini dai sobborghi di Kiev. Ferite altre tre persone

Un uomo di 35 anni e suo figlio di quattro anni sono rimasti uccisi in un attacco russo avvenuto durante la notte nella regione di Kiev, in Ucraina. Lo ha affermato il Servizio statale di emergenza in un post su Telegram come riferisce Ukrinform. Le immagini mostrano i soccorritori in azione, alla ricerca della vittime. L’offensiva, che ha colpito soprattutto i sobborghi della Capitale, ha ferito anche altre tre persone, tra cui una tredicenne.

