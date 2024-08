Il 24 maggio 2022 un 18enne entrò nella scuola elementare Robb uccidendo 19 studenti

Le autorità di Uvalde, Texas, hanno rilasciato i video delle bodycam della polizia e le chiamate al 911 relative al massacro nella Robb Elementary School del 24 maggio 2022, una delle peggiori stragi scolastiche nella storia degli Stati Uniti: un 18enne entrò nella scuola togliendo la vita a 19 bambini e due insegnanti prima di venire ucciso dalla polizia. Le autorità si erano originariamente rifiutate di diffondere i video nonostante la richiesta di numerosi media, tra cui l’Associated Press, e li hanno rilasciati adesso in risposta a un’azione legale intentata dagli stessi media. La polizia è stata lungamente criticata per la sua risposta tardiva all’emergenza: quasi 400 agenti hanno aspettato più di 70 minuti prima di affrontare il tiratore. Due degli agenti intervenuti affrontano ora accuse penali per abbandono e messa in pericolo di minori. Particolarmente impressionanti sono le chiamate al 911 da parte di Khloie Torres, una bambina di allora 10 anni sopravvissuta alla strage. “Sono nella classe 112. Ci sono molti corpi senza vita,” sussurra al telefono. “Per favore, non voglio morire. La mia insegnante è morta. Oh mio dio”, sussurra Torres in una chiamata straziante.

