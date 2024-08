Le parole del Pontefice al termine dell'Angelus in piazza San Pietro

Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha chiesto ai fedeli di pregare “per le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Brasile“ venerdì nello Stato di San Paolo. Sono morte tutte le 62 persone presenti a bordo del velivolo di Voepass, 58 erano passeggeri, quattro i membri dell’equipaggio. Le autorità sono al lavoro per capire quali sono state le cause e le dinamiche della strage.

