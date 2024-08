In diverse città inglesi ci sono stati disordini alimentati dalla disinformazione sull'attacco a Southport

Le manifestazioni dell’estrema destra previste dalla polizia per mercoledì sera in decine di località del Regno Unito non sono andate in scena, mentre manifestanti pacifici contro il razzismo si sono presentati in forze. A Londra, a North Finchley, manifestanti anti-razzisti hanno presidiato le agenzie e gli studi legali specializzati in immigrazione.

Dopo le aggressioni dei giorni scorsi a moschee e luoghi di aggregazione della comunità musulmana non si sono registrata violenze ma solo qualche momento di tensioni con esponenti nazionalisti. In diverse città inglesi ci sono stati disordini alimentati dalla disinformazione sull’attacco a Southport, in cui sono state uccise 3 bambine.

