L'attore premio Oscar e la moglie non erano in casa al momento dell'effrazione

Disavventura per Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. La casa della coppia di Hollywood situata nell’elegante quartiere residenziale di Pacific Palisades, a Los Angeles, ha ricevuto la visita sgradita di alcuni ladri. Per fortuna il due volte Premio Oscar e la moglie, anch’essa attrice, non erano in casa al momento dell’effrazione. I ladri hanno spaccato un vetro e si sono introdotti nella dependance della proprietà da 26 milioni di dollari. L’attivazione dell’allarme ha lasciato pochi minuti ai malviventi per commettere il furto. La polizia ha segnalato che, nelle ultime settimane, sono state diverse le dimore dei vip nella zona di San Fernando Valley a essere state prese di mira dai ladri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata