La nuova tecnologia del servizio di gestione di emergenze della città

Niente più sirene e megafoni: a New York oggi si usano i droni per avvertire gli abitanti di possibili condizioni meteorologiche minacciose. La nuova tecnologia è stata utilizzata martedì in previsione della grossa ondata di maltempo che ha colpito la Grande Mela nella serata: un piccolo veicolo senza pilota, equipaggiato con un altoparlante, ha sorvolato le case avvertendo le persone che vivono al piano interrato o al piano terra dell’imminente pioggia intensa. “Preparatevi a lasciare la vostra casa”, dice la voce dal cielo nel filmato, rilasciato dal servizio di gestione delle emergenze della città, “se si verifica un’alluvione, non esitate”. Le inondazioni improvvise sono un grosso pericolo per i tanti newyorkesi che vivono in appartamenti seminterrati, che possono riempirsi rapidamente in caso di diluvio: nel 2021, quando l’uragano Ida passò per la città, 11 persone annegarono.

