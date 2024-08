Il ragazzo, partito dal Tennessee, vuole raccogliere un milione di euro per la lotta al cancro

Il suo obiettivo è stabilire il record di persona più giovane a volare in solitaria in tutti e sette i continenti e anche raccogliere fondi per la ricerca sul cancro infantile. Ethan Guo, un ragazzo sino-americano che ha appena compiuto 19 anni, ha iniziato la sua impresa a maggio a Memphis, nel Tennessee, negli Stati Uniti. Martedì 6 agosto ha fatto tappa nella città svizzera di Ginevra prima di partire per Heraklion, in Grecia, dopo aver già visitato sette Paesi.

Ethan ha iniziato a imparare a volare all’età di 13 anni e quattro anni dopo aveva la licenza di pilota, ma le compagnie di assicurazione non volevano coprire un minore per la sua avventura, così ha dovuto aspettare. Nato a Tianjin, in Cina, ma residente a West Palm Beach, in Florida, Guo sta facendo tutto da solo, con l’aiuto di volontari e sponsor: i genitori, preoccupati, hanno infatti cercato di fermarlo nel suo intento. Parlando da Ginevra il ragazzo si dice consapevole dei rischi che corre e non nasconde di avere avuto anche paura: “Quando ho iniziato questo viaggio, ero un po’ pazzo, un po’ illuso, ero troppo fiducioso. Pensavo di poter affrontare il mondo, di essere invincibile”, ha detto. “Attraverso le mie esperienze, come un guasto al motore proprio all’inizio del viaggio sono stato costretto ad affrontare il fatto che potevo morire in qualsiasi momento”. Ethan però non si lascia scoraggiare: “Mentirei se vi dicessi che non ho avuto paura. Ma questo è ciò in cui credo, quindi continuerò a lottare fino alla fine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata