Il miliardario capo di Tesla aveva affermato che "la guerra civile è inevitabile". Pesanti critiche da Downing Street

Elon Musk si è scontrato con Keir Starmer dopo che il proprietario di X è stato criticato da Downing Street per i suoi commenti in merito alle rivolte nel Regno Unito.

Il miliardario capo di Tesla aveva affermato che “la guerra civile è inevitabile” nel Regno Unito dopo il sesto giorno di disordini nelle strade britanniche con scene di violenti scontri causati da parte di estremisti di destra.

Downing Street ha pubblicamente criticato Musk spiegando che “non c’è giustificazione per commenti come questo. Quello che abbiamo visto in questo Paese è un violento teppismo organizzato che non ha posto nelle nostre strade o online”. Negli ultimi giorni le moschee sono state prese di mira da gruppi di estrema destra, mentre nel fine settimana sono stati attaccati gli hotel che ospitavano richiedenti asilo a Rotherham e Tamworth.

