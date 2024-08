Shoigu: "Da Russia impegno a cooperazione globale con Teheran"

Tensione sempre più alta in Medioriente con la paura che l’Iran possa scagliare un attacco contro Israele dopo l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran il 31 luglio scorso. Le sirene antiaeree continuano a suonare nel nord dello Stato ebraico, nelle piccole comunità di Josh e Kerem Ben Zimra. Intanto il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente (nonché prossima candidata alle elezioni Usa) Kamala Harris sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi tra cui l’attacco alla base aerea statunitense di Al Asad, in Iraq. E se Washington prende le difese di Tel Aviv, Mosca sta dalla parte di Teheran: lo ha comunicato il ministro degli Esteri russo Sergey Shoigu parlando dell’impegno della Russia per una cooperazione globale con l’Iran.

IN AGGIORNAMENTO

09:57 Nyt: “Russia ha iniziato a consegnare armi e radar a Iran”

La Russia ha iniziato a consegnare all’Iran equipaggiamenti radar e di difesa aerea avanzati, dopo che Teheran ne ha fatto richiesta al Cremlino. Lo riporta il New York Times, che cita come fonti un membro del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e un altro funzionario. I due hanno confermato al quotidiano statunitense che non solo la richiesta era stata fatta, ma che le consegne erano iniziate.

07:33 Israele colpisce cinque città palestinesi a Gaza e in Cisgiordania

I combattenti delle forze di difesa israeliane hanno colpito cinque città nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano The Jerusalem Post .Secondo quanto riportato, Deir el-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza, è stata colpita. Inoltre, l’aeronautica israeliana ha condotto operazioni negli insediamenti di Karawat Bani Zeid e Kafr Ayn nelle vicinanze di Ramallah, nel villaggio di Bakat al-Khatab a est di Qalqilya e nell’insediamento di Azun a ovest di Nablus.

06:38 Raid israeliano in Cisgiordania uccide quattro persone

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti durante un raid israeliano nella città di Aqaba, situata vicino alla città di Tubas, in Cisgiordania. Lo riferisce il canale televisivo del Qatar Al Jazeera , come riporta la Tass.Le vittime sono un adolescente di 14 anni, due ragazzi di 19 anni e un uomo di 37 anni. Inoltre, almeno sette palestinesi sono rimasti gravemente feriti.

06:01 Suonano sirene antiaeree nel nord di Israele

Le sirene antiaeree stanno suonando in due comunità del nord di Israele. Lo riporta l’Home Front Command dell’Idf citato dal Times of Israel. Le sirene sono attivate nelle piccole comunità di Josh e Kerem Ben Zimra.

00:36 Biden e Harris aggiornati su minaccia Iran e attacco in Iraq

Il presidente Joe Biden e la vice presidente Kamala Harris sono stati aggiornati dal team per la Sicurezza nazionale sugli sviluppi in Medio Oriente. Il briefing, riferisce la Casa Bianca, si è concentrato sulle minacce poste dall’Iran e dai suoi alleati a Israele e ai militari statunitensi nella regione. Biden e Harris sono stati informati dell’attacco alla base aerea di Al Asad in Iraq e hanno discusso le misure che gli Stati Uniti stanno adottando per difendere le proprie forze e rispondere a qualsiasi attacco contro il proprio personale “nel modo e nel luogo che sceglieranno”. Biden e Harris sono stati aggiornati sugli sforzi militari statunitensi per supportare la difesa di Israele nel caso in cui venisse nuovamente attaccato. Sono stati inoltre informati sui continui sforzi diplomatici per ridurre la tensione regionale e portare a termine l’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Il presidente e la vice presidente continueranno a ricevere aggiornamenti regolari dal loro team di sicurezza nazionale.

00:24 Shoigu: “Da Russia impegno a cooperazione globale con Iran”

Il capo del Consiglio di sicurezza nazionale russo Sergey Shoigu ha parlato di impegno della Russia per una cooperazione globale con l’Iran negli affari regionali, a un incontro con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata