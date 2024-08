Il rogo si è esteso per più di 5 acri e ha distrutto diverse case

I vigili del fuoco californiani si sono spesi duramente per arginare un incendio divampato su una collina nei pressi di San Bernardino, con il rogo che si è esteso per più di 5 acri e ha distrutto diverse case. Il canale televisivo di Los Angeles KABC ha riferito che l’incendio si stava diffondendo rapidamente. Ai residenti della zona è stato ordinato di evacuare le loro abitazioni. Lo stato americano è flagellato dagli incendi, il più vasto, denominato Park Fire, ha bruciato decine di migliaia di ettari di terreno e provocato l’evacuazione di migliaia di persone nel nord della California.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata