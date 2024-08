I venezuelani riuniti in tutte le capitali tra rabbia e commozione

Serie di proteste in diverse capitali del Sud America dopo l‘elezione del presidente Maduro. Dall’Argentina al Brasile, passando per Messico, Ecuador e Cile, i manifestanti hanno chiesto il rispetto del conteggio non ufficiale dei voti pubblicato dall’opposizione dopo le elezioni presidenziali, che hanno dato la vittoria al candidato Edmundo Gonzalez. Invece, il conteggio ufficiale dei voti del Consiglio nazionale elettorale venezuelano ha dato come risultato la vittoria del presidente Nicolás Maduro con la maggioranza delle preferenze.

