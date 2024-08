Presenti anche immagini del defunto leader di Hamas, Ismail Haniyeh

Centinaia di palestinesi provenienti dai campi profughi in Libano si sono riuniti a Tiro per protestare dopo oltre 300 giorni di guerra tra Israele e Hamas. Presenti decine di bandiere palestinesi e di Hamas, oltre a immagini del defunto leader di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran in un raid israeliano. Rivolgendosi ai manifestanti, il funzionario di Hamas Raafat Murra ha accusato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di “falsificare e distorcere i fatti” riguardo alla guerra.

