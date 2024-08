La polizia ha dichiarato che il piccolo sta bene e non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale

A Moundridge, in Kansas, un bambino di 14 mesi è caduto in un tubo della profondità di tre metri mentre stava giocando fuori casa. Il video del salvataggio, ripreso dalle bodycam della polizia locale, mostra il piccolo mentre viene tirato fuori grazie a uno strumento che solitamente viene utilizzato per il salvataggio o la cattura di animali in difficoltà. La polizia ha dichiarato che il piccolo sta bene e non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.

