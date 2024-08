La dichiarazione è stata adottata (oltre che da Roma) da Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna

Su iniziativa di Italia e Francia, il presidente della Repubblica francese, il cancelliere della Repubblica federale di Germania, la presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, il primo ministro dei Paesi Bassi, il primo ministro della Repubblica di Polonia, il primo ministro della Repubblica portoghese e il presidente del governo di Spagna hanno adottato la seguente dichiarazione sulla situazione in Venezuela: “Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione a seguito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa. Chiediamo alle autorità venezuelane di pubblicare tempestivamente tutti i registri di voto per garantire piena trasparenza e integrità del processo elettorale. L’opposizione indica di aver raccolto e pubblicato oltre l’80% dei registri di voto prodotti in ogni seggio elettorale. Questa verifica è essenziale per riconoscere la volontà del popolo venezuelano”. Lo comunica palazzo Chigi.

“I diritti di tutti i venezuelani, in particolare dei leader politici, devono essere rispettati durante questo processo – si legge ancora nella dichiarazione – Condanniamo fermamente qualsiasi arresto o minaccia nei loro confronti. La volontà del popolo venezuelano, così come il suo diritto a protestare e a riunirsi pacificamente devono essere rispettati. Continueremo a seguire da vicino la situazione insieme ai nostri partner e a sostenere l’appello alla democrazia e alla pace del popolo venezuelano”.

