La loro perdita è una probabile condanna a morte per l'animale

Le riprese di un drone mostrano una megattera che nuota senza coda nelle acque del Salish Sea, nello stato di Washington. L’animale ha probabilmente perso le sue pinne dopo essere rimasta impigliata in qualche tipo di lenza o attrezzo da pesca, dicono gli esperti. La perdita delle pinne – distintive di ogni balena e utilizzate per il loro movimento – è una probabile condanna a morte per questa creatura, avvistata l’ultima volta a fine luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata