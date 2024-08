Cortei e disordini in varie città della Gran Bretagna

Proteste con tensioni tra dimostranti anti-immigrazione e migranti e attivisti contro il razzismo in varie città del Regno Unito, tra cui Nottingham, Manchester, Leeds, Stoke e Liverpool, oltre che a Belfast, in Irlanda del Nord. La polizia è dovuta intervenire per placare gli scontri. Nelle immagini le tensioni a Stoke, dove i militanti anti-immigrazione denunciano aggressioni da parte di migranti.

